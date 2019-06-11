檢警及海巡在中沙群島附近海域，查獲屏東籍漁船「慶滿成」號走私K他命，共507.3公斤市價估計約7億5千萬元，可供50萬人次吸食。（潘建志攝）

檢警及海巡在中沙群島附近海域，查獲屏東籍漁船「慶滿成」號走私K他命。（潘建志翻攝）

檢警及海巡在中沙群島附近海域，查獲屏東籍漁船「慶滿成」號走私K他命。（潘建志翻攝）

屏東地檢署指揮警方及海巡在中沙群島附近海域，查獲屏東籍漁船「慶滿成」號走私K他命，共507.3公斤市價估計約7億5千萬元，可供50萬人次吸食。這是檢警協同海巡首次到離台灣岸際這麼遠的海域緝毒，30小時航程讓緝毒人員都吐得亂七八糟。

檢警及海巡花了2年多時間跟監、埋伏、蒐證，掌握上開運毒集團利用慶滿成號漁船走私毒品，時機成熟後5月9日派員登上海巡台中艦前往查緝，並於11日清晨6時許，在距高雄港393海哩的中沙群島海域攔截到慶號漁船。

人員上船搜索，在船艙內查獲K他命507.3公斤，分裝在25袋內共626包，逮捕蔡姓船長等4人；檢警之後又向源頭追溯，逮到運毒集團2人，訊後認為蔡嫌等6人因違反《毒品危害防制條例》罪嫌重大，有逃亡、滅證、串共之虞，向屏東地院聲押禁見獲准。

據了解，這批K他命是在越南製作，慶號是母船，到越南運毒後再到公海分給其他船隻。帶隊查緝警方人員表示，這是第一次開這麼遠的船到海上緝毒，海上風浪極大，30小時的航程讓大家吐得亂七八糟，到定點後還要下5層樓高度，坐小艇才能登上漁船查緝。

另外屏地檢去年偵辦販毒案件，經向上追查後，發現謝姓等嫌的製毒集團在屏東縣境內設立製毒工廠製造安非他命，經數月蒐證後，於5月27日兵分二路，在屏東縣竹田鄉及枋寮鄉境內，破獲製毒工廠2座，逮捕謝嫌等3人。

現場也查扣安非他命毒品成品及液態成品共21.6公斤、液態半成品2100公斤、麻黃素成品7.6公斤、製毒工具及運毒車輛等。檢警之後又溯源逮到2人，訊後將5人依違反《毒品危害防制條例》，向屏東地院聲押禁見獲准。

(中時 )