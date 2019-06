2017年金正恩同父異母的長兄金正男在馬來西亞機場遭暗殺,原因眾說紛紜,不過現在有報導指出,他被慘遭毒手是因為他成為美國中央情報局(CIA)的線人,恐威脅到金正恩。

The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un(偉大的繼承者:金正恩的神祕崛起與統治,暫譯)書本宣稱,金正恩一直視金正男為接班勁敵,CIA找上金正男,讓他成為美國中央情報局(CIA)的線人,知情人士透露,金正男曾多次與CIA幹員會面,直到金正男2017年2月在馬來西亞時,曾與CIA幹員會晤。幾天後他遭暗殺身亡,但許多細節仍不清楚。

有人猜測金正恩對於金正男可能成為CIA內應,加深推翻他的疑懼,因而派人暗殺他。

(中時電子報)