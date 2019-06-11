孫鵬、狄鶯獨子孫安佐去年在美國鬧出軒然大波，因一句玩笑話被認為涉及恐攻威脅罪，被關押整整260天才重獲自由，當時孫鵬夫妻倆全面停工赴美救子，外傳散盡家財狂燒3千萬，才將兒子平安帶回台灣，孫鵬更是一夜白髮，直到今年4月才正式復工錄影，近來似乎終於放下肩頭重擔，被拍到深夜喝個爛醉，由老婆狄鶯攙扶才順利回家。

孫鵬為救援兒子，跟《國光幫幫忙》製作單位告假長達1年，孫安佐返台後已重返學校並開始YouTuber事業成了網紅，孫鵬則晚一步，直到今年4月才回歸節目，生活似乎總算回歸正軌，據《鏡週刊》報導，上月20號晚間，孫鵬一家人被目擊和親友在台北東區聚餐，席間孫安佐偕男性友人先行離開，孫鵬夫妻倆則在一個多小時後才步出餐廳，已是半醉狀態，孫鵬腳步不穩地勾著老婆，一行人竟又搭車前往鋼琴酒吧續攤。

直到午夜時分，孫鵬夫妻倆才步出酒吧，開心跟親友們擁抱告別，才搭上計程車返家，抵達時，孫鵬下車後走路東倒西歪，明顯喝到爛醉，甚至差點跌倒，最後由較清醒的老婆狄鶯一把摟住他的腰，讓他搭著肩膀，費了好一番功夫才走回家，結束這一回合。

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(中時電子報)