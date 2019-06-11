香港《南華早報》11日報導，一位聽取了安排簡報的消息來源透露，大陸國家主席習近平和美國總統川普本月底在日本舉行的廣泛會晤可能是正式的面對面談判，而不是快速的握手和聊天。消息人士說，「主要內容大概是去年12月阿根廷峰會的重新上演。」

不過，北京尚未正式確認任何計劃或提供任何有關兩國元首高峰會議的細節，習川會普遍預計將於6月28日和29日在日本大阪舉行的G20領導人峰會期間舉行。而美國也沒有發布有關會議形式的任何信息，儘管川普此前曾表示他「正在向前看」面對面的談判。

會議可能會在6月29日舉行，可以決定世界兩大經濟體之間的緊張關係是否足夠緩和，以便恢復談判，或者美國是否會對剩下價值3000億美元的大陸產品徵收關稅。

川普週一告訴美國商業新聞廣播公司CNBC，他相信大陸將與美國達成協議「因為他們將不得不」。他還表示，由於在大陸的製造工廠轉移到其他國家避免支付美國關稅，大陸經濟將「被絕對摧毀」。

由於大陸外交部在10日的新聞發布會上拒絕確認習近平是否打算在20國集團會議期間會見川普，川普透過CNBC放話，警告北京如果拒絕接受，美國將繼續對3000億美的大陸產品加徵關稅，「如果習近平不去，我會感到驚訝。」「我認為他會去，我沒有聽說他不去。我們期待見面。如果我們這樣做，那很好。」

會議的方式、持續時間和形式，對於衡量陸美元首之間的關係以及解決貿易戰的進展前景非常重要。如果得到確認，正式坐下談判不僅可以讓兩位領導人及其助手有足夠的時間來解決他們的分歧，而且還可以達成和解的基調。

牛津大學中國中心的助理喬治馬格努斯表示，對G20大阪習川峰會的預期是「美中關係惡化的標誌」。根據馬格努斯的觀點，美中關係現在缺乏有效的參與機制，這就是「為什麼國家領導人必須帶頭和解，假設其中一個或兩個真正想要達成的話。」

曾在上海中歐國際工商學院工作的邁阿密大學邁阿密商學院院長約翰奎爾奇表示，川普與習近平的面對面會議「至關重要，即使最終沒有解決問題」，「全球股票市場希望確保世界上兩個最強大的經濟體之間，保持密切有效的溝通。」

(中時 )