路透引述消息人士報導，一些全球大型科技企業已告知員工，不要與大陸華為的員工談論科技與技術標準話題，以回應美國政府最近把華為列入黑名單的舉措。消息人士稱，這些公司包括：芯片製造商英特爾和高通、移動技術研究企業InterDigital Wireless以及韓國運營商LG Uplus。

報導稱，此類談話是國際會議中的慣常做法，來自各方的工程師在會上設定通訊科技的技術標準，其中也包括5G的技術標準。

美國商務部並沒有禁止企業與華為進行接觸。商務部於5月16日將華為列入黑名單，禁止美國企業在未得到政府許可的情況下與其有商業往來；幾天後，商務部授權美國企業可於8月底之前在標準設定組織與華為「在5G標準發展方面進行必要的互動」。

但知情人士說，至少有幾家重量級的美國或海外科技公司告知員工，限制某些直接的互動形式，因為他們不想與美國政府之間出現任何麻煩。

英特爾及高通表示，已向員工提供合規指引，但未做更多說明。InterDigital發言人稱，已向工程師提供指導，以確保公司符合美國的監管規定。LG Uplus一位主管表示，「除了與網路設備安裝或維護有關的會議外，本公司主動避免與華為員工進行互動。」但華為尚未就此事置評。

但幾位行業專家對此提出警告，這些新限制可能造成5G的推出放慢腳步。上周在加州紐波特比奇舉行的5G標準會議上，與會者私下對路透表示，他們擔心工程師之間的長期合作可能成為一位與會者所說的美中「科技戰」的受害者。這種合作是實現全球手機和網路連接所必需的。

一些規模較小電信公司的幾名員工稱，沒有人告知他們在標準會議上避免與華為員工討論，很多供應商繼續支持與華為的現有協議。目前還不清楚科技行業在多大程度上減少了與華為的進一步交流，如果真的已經減少的話。

「從客戶和同事那裡看到和聽到的情況來看，對於美國商務部的限制實際意味著什麼，存在很多誤解，」在華盛頓的出口管制律師Doug Jacobson說。他說，企業阻止員工與華為接觸「太超過了，因為限制舉措並未阻止交流，僅僅是阻止技術轉移。」

(中時 )