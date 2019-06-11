國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇在立法委員林奕華陪同下前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇在立法委員林奕華陪同下前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇在立法委員林奕華陪同下前往莊敬高職參觀。（葉書宏攝）

關於香港人6月9日上街反對送中條例，高雄市長韓國瑜受訪時表示「我不知道，我不曉得！」引發熱議。對此，前新北市長朱立倫今（11日）表示，態度立場非常堅定，支持香港爭取法治民主的權利，一國兩制從來不是選項，不要想在國內用這樣的議題來打自己人。

國民黨今（11日）上午在中央黨部舉行總統初選參選人座談會，朱立倫卻選擇在立法委員林奕華陪同下前往莊敬高職參觀。

朱立倫表示，技職教育是台灣的根、台灣的本，因為教改讓技職教育被遺失，一切要走回技職教育，日本、新加坡、德國都非常重視技職教育。

朱立倫表示，過去擔任桃園縣長、新北市長16年，技職教育不斷提升，目前新北市內一般高中和技職各半，努力讓新北市技職獲得重視，但這還不夠，應該讓全台都一起來。

他強調，技職教育是一切的基礎，讓學用合一，學校所學成為畢業後就業基礎，台灣不該重學歷，應該重技術、重證照。

(中時 )