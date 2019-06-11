成大派員清理倒塌鳳凰樹。（曹婷婷攝）

台南今天一早大雨不歇，成功大學光復校區上午11點33分傳出門口有一棵路樹鳳凰樹倒塌，剛好壓到一名路過的林姓男大生，台南市消防局獲報後趕往馳援，學生15分鐘後就順利脫困，送成大醫院。

初步了解，這名21歲林姓成大學生騎乘機車至機車道出口處時，被旁邊約10米高的鳳凰樹壓傷，表示髖骨疼痛已經送醫。成大總務處表示，研判是驟雨且雨量太大的關係，造成一棵3、40年的鳳凰樹葉子含水量過高，整棵樹倒地，壓傷林姓男大生，目前男大生就醫觀察中，現場已將倒塌路樹移除。

(中時 )