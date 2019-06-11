成大鳳凰樹不堪驟雨倒塌 壓傷1學生 12:372019/06/11 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名大三林姓男學生遭倒塌的鳳凰樹壓傷。（曹婷婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 成大派員清理倒塌鳳凰樹。（曹婷婷攝） 台南今天一早大雨不歇，成功大學光復校區上午11點33分傳出門口有一棵路樹鳳凰樹倒塌，剛好壓到一名路過的林姓男大生，台南市消防局獲報後趕往馳援，學生15分鐘後就順利脫困，送成大醫院。 初步了解，這名21歲林姓成大學生騎乘機車至機車道出口處時，被旁邊約10米高的鳳凰樹壓傷，表示髖骨疼痛已經送醫。成大總務處表示，研判是驟雨且雨量太大的關係，造成一棵3、40年的鳳凰樹葉子含水量過高，整棵樹倒地，壓傷林姓男大生，目前男大生就醫觀察中，現場已將倒塌路樹移除。 (中時 ) #鳳凰樹 #學生 #倒塌 #成大 #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 不捨老榕倒塌 民和國小辦追思會 04:102019/06/07 地方新聞 昔上學就恐慌 今讀世界名校 04:102019/06/07 地方新聞 紫黑寶石不懼晚腐病 大村葡萄盛產 15:382019/06/08 生活 收假日熱爆！台北、花東地區最高溫36度 入夜後慎防大雨 21:032019/06/08 生活 10日起變天！鋒面接近＋西南氣流 西半部防大雨 21:022019/06/09 生活 16縣市大雨特報 台灣西半部都是雨 14:392019/06/10 生活 今起至週五豪大雨預報 中市水利局設三級應變中心並落實防汛準備 21:562019/06/10 生活 豪大雨來襲 中市備妥2萬5000個沙包防災 10:442019/06/11 生活 大雨造成岡山部分地區淹水 積水已退 11:452019/06/11 社會 豪大雨狂下 員林市區路邊機車泡水 12:192019/06/11 生活 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 女天兵！誤將「逃生門」當廁所 打開彈出救生梯 - 社會 女師開房輔導國中生 情書曝戀情 - 社會 阿羅哈翻車3死 乘客控像在坐雲霄飛車 - 社會 - 中時 大雨造成岡山部分地區淹水 積水已退 - 社會 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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