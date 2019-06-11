立委劉建國11日邀集教育部國教署官員踏勘雲林縣內多所國小設施，希望充實、改善老舊設備。

國教署國中小組副組長蕭奕志、體育署副組長蔡忠益等會勘大埤聯美國小遊戲設備、仁和國小老舊綜合球場整建、文賢國小校園排水設施及操場跑道、吳厝國小操場跑道、義賢國小活動中心等。

劉建國表示，校內遊戲器材與運動場地安全與品質，才能保障學生於運動中基本的安全，而教學環境設施不良，更會影響學生學習權益，部分學校校內設備亟需改善，會勘後希望能爭取到補助經費，以建構優質安全的教學環境。

劉建國指出，聯美國小遊戲器材於91年購置至今整整17年，多次修修補補，有安全及危險疑慮，滑道粗糙易擦傷，地面凹凸不平，器材多已嚴重鏽蝕，不符合安全規範。仁和國小綜合球場自82年興建完成後使用至今，RC鋪面已老舊並呈現多處裂縫不平整，排水性不良，另外文賢國小、吳厝國小的操場跑道破損急需改善，義賢國小活動中心新建…等等。

相關官員會勘了解學校需求後，允諾全力協助。

(中時 )