40歲的蔡先生，肚子在2個月間逐漸腫大，起初以為自己吃太多，而不以為意，直到最近肚臍鼓起、腹部腫大、陰囊也腫起，才確診為肝硬化。醫師表示，肝硬化的初期症狀不明顯，但中期、末期會出現腹水、茶色尿、陰囊腫、停經等症狀，提醒民眾留意。

肝硬化是肝臟細胞在長期發炎後，細胞壞死、結疤、嚴重纖維化的結果，危險因子包括慢性肝炎（B型肝炎、C型肝炎）、飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常、自體免疫系統疾病、先天性疾病。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，肝硬化的初期症狀不明顯，但在進入中、末期時會出現疲倦、消瘦、體力變差、食慾不振、黃疸、茶色尿、腹部變大（腹水）、下肢水腫、疝氣、陰囊腫大、牙齦出血、瘀青、男性女乳症、女性月經失調、停經等症狀。

喝酒長達20年的蔡先生，原是一名肝炎患者。腹部隆起時，他誤以為自己發胖而不以為意。2個月後，腹部累積了約2000cc的腹水，腫得像懷孕5、6個月的孕婦，陰囊也腫起像葡萄柚，才趕緊前往就醫，並確診為酒精性肝炎引發的肝硬化。因確診時已達中、末期，若未積極治療，恐演變為肝癌。

康本初提醒民眾，如罹患肝硬化，應查明誘發肝硬化的原因，對症下藥。若為酗酒所致，務必戒酒；若是B、C肝炎所引發的肝硬化，則需服用抗病毒藥物。他表示，預防肝硬化應從日常生活下手，避免過量飲酒、保持規律的生活作息、不使用來路不明的藥物，以免增加肝臟負擔。

(中時 )