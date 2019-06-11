補教名師呂捷昨自爆，上月底因腦膜炎，在醫院躺了半個月。醫師表示，腦膜炎為中樞神經系統感染中，較為輕微的一種，侷限在腦的外面，但若未及時治療，亦可能因腦壓升高而喪命，提醒民眾出現頭痛、嘔吐、發燒、脖子僵硬就應就醫。

台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，腦膜炎分為細菌、病毒，兩種類型，以病毒型較為常見，好發於免疫力不佳者、老人與小孩。常見的病毒是腸病毒、流感病毒，常見的細菌則是肺炎鏈球菌、沙門氏菊及葡萄球菌。目前正值腸病毒流行季，罹患腦膜炎者也以小孩居多。

腦膜炎的症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、頸部僵硬，症狀與感冒差不多。黃立民表示，若需辨別腦膜炎與感冒，只要將頭部往胸部壓，若感覺疼痛，即可能是罹患了腦膜炎。

呂捷上月底突然抽搐、昏迷，入院16天才出院，期間曾嚴重得發出病危通知。黃立民表示，腦膜炎最嚴重的後果是死亡，患者會逐漸失去意識、心跳變慢、呼吸變快，又因腦壓升高壓迫腦部組織，若擠壓腦幹恐會致死。時間拖得久，病毒、細菌也會穿透腦膜，讓腦部受到感染。

黃立民提醒民眾，出現發燒、頭痛、嘔吐，其中2個症狀時就應警惕。若頭痛無法緩解，並在12小時後加劇，甚至嘔吐、發燒，就需儘速前往就醫，以利及早治療。

(中時 )