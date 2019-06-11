馬林魚11日遭紅雀擊敗，打到第7局還落後3分，於是換上左投陳偉殷。殷仔連續解決6位打者，沒有被任何人上壘，自責分率再降至7.27，已經比牛棚「勝利組」的康利(Adam Conley)還要低了(7.33)。紅雀終場以4-1戰勝馬林魚。
陳偉殷手感頗佳，26球包括20顆好球，他8局上登板之後4球解決兩人，老隊友歐蘇納(Marcell Ozuna)打成滾地球出局。最麻煩的是第3位打者寇頓王(Kolten Wong)，他前4球都不揮棒，一路纏鬥到兩好三壞，殷仔以滑球突襲好球帶成功將他三振。9局上殷仔又4球K掉老隊友韋特斯(Matt Wieters)，韋特斯也是都不出棒的，最後站著被三振。
寇頓王是今日頭號麻煩，他3打數掛零，卻在第6局擊出清壘短打。寇頓王觸擊點到三壘方向，馬林魚捕手阿法洛(Jorge Alfaro)卻暴傳一壘，紅雀兩名跑者趁機得分，寇頓王自己站上三壘，這支短打也成為全場關鍵一擊。
(中時電子報)
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