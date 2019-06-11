金州勇士隊今天客場一分之差逆轉勝、險勝多倫多暴龍隊，讓總冠軍賽延長到第6戰回勇士隊主場再戰，季後賽第二輪掛傷號的勇士主力杜蘭特（Kevin Durant），在球隊戰況告急下今天回到場上，沒想到再度受傷，賽後勇士總管邁爾斯（Bob Myers）賽後記者會上被問到KD傷勢，情緒激動到落淚，並說：「要怪就怪我吧！」

季後賽第二輪受傷的杜蘭特休息了9場比賽，在球隊退無可退的關鍵戰役回到場上，無奈第2節一次進攻轉換時右腳跟腱受傷，在隊醫和隊友伊戈達拉（Andre Iguodala）攙扶下退場，再也無法回到場上。

賽後消息指出杜蘭特是阿基里斯腱受傷，詳細情況還待明天核磁共振造影（MRI）檢查確定，賽後記者會勇士總管邁爾斯說：「這個星期球隊經過內部討論，決定KD今天要上場，卻遇到這個不幸的結果，我想說沒有人該因此被責怪，但如果真的要找一個人負責，那就怪我吧！因為我是管理整個球隊籃球事務的人。」

談到杜蘭特受傷給球隊的影響，邁爾斯再也無法克制內心情緒，哽咽說：「杜蘭特熱愛比賽，不該被質疑他不想歸隊，他是聯盟中最被誤解的人之一，大家對他的評價並不公平。籃球給了杜蘭特很多，對他有很大的重要性，就算過去一個月被，他還是只想打球，我很幸運與他共事。」

(中時電子報)