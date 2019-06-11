日籍知名攝影師石川直樹（Naoki Ishikawa）今年3月間來台入住北市某家民宿，因浴室玻璃門突爆裂割傷。但民宿業者反控他毀損，要求賠償。台北地檢認罪嫌不足，今將他不起訴處分，反而是民宿業者因提告導致民宿未合法辦理登記一事曝光，檢方另函請主管機關調查。

根據資料，41歲的石川直樹，出生於東京文藝世家，祖父是無賴派作家石川淳，他就讀早稻田大學歷史民俗系、東京藝術大學博士，他以旅行、探險經驗發表過一系列攝影作品，曾獲「三木淳獎」、「講談社出版文化獎」、「日本攝影新人獎」、「東川獎新人作家獎」。

檢警調查，石川直樹今年3月間為工作取材來台旅行，入住北市中山區某家民宿。不料在浴室浴洗時，浴室玻璃門突爆裂整片碎裂，慘遭割傷。民宿人員卻要求他賠償損失，他刷卡付款後離境。民宿擔心他事後會退刷，告他毀損。

檢方調查時，意外發現該民宿未辦妥登記，屬非法經營，因此函請北市府究責。至於石川直樹被控毀損部分，則罪嫌不足，予不起訴。

(中時 )