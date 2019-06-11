11日上午一場大雨，造成高雄市岡山區部分街道淹水，包含嘉興往阿蓮、高速公路橋下，以及岡山路劉光雄醫院前面積水。在大雨過後，兩處積水已經退去。高雄市長韓國瑜表示，市府已盡可能做好各種準備，整個水利系統及相關單位全進入待命狀態。

高雄市政府表示，因上午時雨量達60毫米，岡山阿蓮出現部分地段積淹水，雨停後已陸續排除。高雄市長韓國瑜說，已請水利局長前往幾個淹水點察看，尤其這周末可能還有豪大雨，怕去年6月至8月那樣的大雨再來，因此市府已盡可能做好各種準備，整個水利系統及相關單位全進入待命狀態。

岡山有一些地區因為地勢低窪，比較容易積水，但近來民代與立委積極做排水溝渠的改善工程，積水問題已經改善很多。警方說，就省道（岡山路）部分，由於大雨來得急，就會造成短暫時間的積水，在大雨過後，積水已退。

當地一名婦人表示，這場雨下了一個多小時，導致淹水至小腿肚，但在大雨過後，積水已經退去。比較過往幾年，近來淹水次數少了，也比較不容易積水，充分感受到政府積極改善排水工程。

(旺報 )