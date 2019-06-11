台北市議員李明賢。(圖/取自臉書「李明賢-阿賢之聲」)

台北市長柯文哲挾年輕族群高人氣，被各界視為2020總統大選「假想敵」，自己也四處出訪拚人氣。卻被台北市議員李明賢抓包，內湖文德路上電纜地下施工，箱涵大洞竟只用伯伯木板覆蓋，李怒批這簡直是「整人的道路陷阱」！施工單位莫非是整人日本遊戲看太多，以為這樣「設陷阱」，民眾掉下去很好玩？

李明賢在臉書發文《整人的道路陷阱？》指出自己一早看到內湖文德路3號前，交工單位電纜地下施工，一個箱涵大洞竟只用薄薄木板覆蓋，整個火冒三丈！李更諷刺：「難不成，施工單位是日本整人遊戲看太多，以為這樣『設陷阱』，民眾掉下去很好玩嗎？」

不僅如此，李明賢更進一步指出：「附近的豬肉攤阿姨也投訴，這個『路障陷阱』擺設都好多幾天，讓許多老人家跌倒。看看木板旁已經被踩到破損，就知道多少人被『陷阱』所害，這根本上道路殺手，還是市府擺設的，真是扯到爆；施工品質，真是扯到爆、爛到爆。」

李明賢也強調，施工遇涵洞用薄木板覆蓋，絕非標準程序，這根本是便宜行事甚至官商勾結！他已要求施工單位24小時內改善，否則面對市府的草菅人命將沒完沒了！

民眾也紛紛表示：「認真負責的好議員」、「開始要下幾天大雨了，這幾片木板是能有什麼作用」、「這真的是草菅人命如果有人摔死，市長能承擔這個責任嗎？」「柯屁只會抓着他的頭説怪怪的，怪怪的，無能市長，對台北市毫無幚助，還在做總統的春秋大夢，快滚回醫院待著吧！」「柯文哲好像做了很多事每天很兢兢業業的 可是我們經常在台北市馬路、公園，都覺得常常沒有整理， 應該都在台北市走一走看一看 就會發現台北市有很多的缺失需要改變和改進」。

(中時電子報)