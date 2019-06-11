全台每年感染帶狀疱疹就醫的病患多達24萬人左右，67％的病患年齡在50歲以上，醫師表示，帶狀疱疹過去是長者常見的疾病，不過，臨床觀察發現，罹患帶狀疱疹的年輕世代正在增加中，可能跟青年人往往作息不正常、熬夜工作或生活壓力大等有關，讓帶狀疱疹有年輕化的趨勢。

張先生是近40歲的電腦工程師，生活日夜顛倒經常熬夜，近日胸部出現小紅丘疹，本不以為意，直到皮膚密集地出現紅疹及水泡，並出現如電擊般的間歇性刺痛以及被如火燒傷的灼熱感，趕緊就醫檢查，才發現罹患了「帶狀疱疹」，但經治療後還是痛了好幾個月，所幸現在已經慢慢恢復。

立達診所院長吳鴻誠表示，帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒感染所引起，即是台灣社會俗稱的「皮蛇」，它的名字恰如其份地形容帶狀疱疹在身上的分布。初次感染病毒時多為兒童時期，病毒藉由飛沫傳染在咽喉部黏膜繁殖入侵，之後進入血液循環到皮膚並且大量複製，並在表皮表現「水痘」。

吳鴻誠指出，水痘痊癒後，殘留的病毒潛伏於神經節中多年，成年後當人體免疫力低下時伺機活化。通常以胸部、臉部、腰部、頸部較常見，也可能遍佈全身。患者初期覺得身體輕微刺痛，癢癢或灼熱感，約4~5天之後皮膚出現水泡，伴隨而來的就是椎心刺骨的劇痛。

吳鴻誠表示，帶狀疱疹病毒潛伏於顱神經或脊髓神經背根神經節，免疫力低下時就容易引發疱疹。臨床統計得過水痘病毒的人，一生約有1／3的機率會再罹患帶狀疱疹。帶狀疱疹的病患通常在投藥後二周漸漸結痂，癒合其皮膚水泡與皮膚潰瘍；但也有的病人形成「帶狀疱疹後神經痛」，持續其神經病變疼痛長達數個月或數年之久，嚴重影響個人及家庭的生活品質。

吳鴻誠提醒，一旦察覺自己疑似皮蛇症狀，儘早就醫別拖延，水泡發生72小時內服用抗病毒藥物越早服用越有效，可大幅縮短未來神經痛的時間，錯失及早介入治療，可能導致患者潰瘍性角膜炎、失明或是耳聾，病毒一旦跑到中樞神經，還可能引發腦膜炎，對生命造成嚴重威脅，另施打疱疹疫苗也是一個很好的預防方式。遠離疱疹，均衡飲食、定期運動、保持紓壓及充足睡眠是不二法門。

(中時 )