警方調閱監視器，鎖定29歲楊男就是陳男面交現金的詐騙車手。（馮惠宜翻攝）

台中29歲的陳姓男子4月4月加入通訊軟體的投資群組，受其他成員鼓動加入1名葉姓「黃金外匯分析師」會員網站，並繳交6萬元現金購買虛擬貨幣，未料他付現後群組成員卻退光光，他驚覺被騙後到警局報案，警方循線逮捕一名30歲的楊姓車手，也持續擴大追查其餘涉案人士。

陳男指稱，他在4月加入投資群組，群組成員對1名葉姓「黃金外匯分析師」推崇備至，並有多張投資成功的截圖，讓陳姓被害人不疑有他，隨即加入葉姓分析師的會員網站，並聽信分析師所報的「明牌」購買適合的指定投資標的。葉姓分析師告訴陳男此項投資無法透過轉帳、刷卡，僅能透過專人面交取款，便由專人與陳男相約4月9日傍晚於台中市南區興大路面交6萬多元，陳男確認自己會員帳號內的虛擬貨幣已入帳後才各自離去。

唯他後來欲詢問取回投資款項問題，卻發現該網站已停用，而葉姓分析師與面交的專人也相繼退出通訊軟體群組，他驚覺受騙而至派出所報案。

台中市警局三分局正義派出所警員受理報案後，立即調閱周遭監視器畫面，循線掌握該名面交專人之身分，報請檢察官核發拘票及搜索票，於上月中旬到台中市北屯區住處逮捕楊姓詐欺車手到案。

30歲楊男辯稱自己是虛擬貨幣商，當天是去面交友人介紹的投資客，而事後退出群組是避免佔據手機容量，卻無法解釋該會員網站與客服信箱為何在取款後即無法使用，供詞矛盾，警方也在訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，並持續擴大追查其餘涉案人士。

(中時 )