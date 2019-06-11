勇士今天靠著史提芬柯瑞與克雷湯普生「浪花兄弟」的3顆神奇三分球救命，杜蘭特再次受傷讓全隊蒙上一層濃厚陰影。史提芬柯瑞與克雷湯普生在賽後受訪時都很認為杜蘭特帶傷上陣提供隊友們無比信心，但也非常心疼與關心他的傷勢，希望這次受傷不會影響到他的運動員生涯。

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杜蘭特今天回到球場，首節就飆進了3顆三分球，單節攻下11分，幫助勇士取得6分領先優勢，第二節杜蘭特在持球進攻的時候為了要擺脫防守者伊巴卡，右腳的一個跨步導致傷勢復發，杜蘭特當場狂喊了一聲「FXXK」倒坐在地上，隨後在隊醫與伊戈達拉的攙扶下退場，最終確定傷了阿斯理肌腱，明日將接受MRI檢查。

柯瑞表示，杜蘭特受傷當下大家都非常難過，這段時間外界對他的質疑都很不公道，他的實力有目共睹，或許過往他對於媒體不是很友善，但這不能抹煞他對於球隊的貢獻。

柯瑞與伊戈達拉陪伴著杜蘭特退場，展現出堅定的同隊友誼。柯瑞說，「這是當下第一時間的反應，同時也深感這是我必須要做的事情，他的奮戰精神值得所有人尊敬。」

克雷湯普生無奈表示，「KD受傷爛透了，我很難過，一點都不好玩，知道他經過的一切，為球隊的努力，令人心碎，大家想為他拿下勝利，KD受傷真的讓我們士氣大傷，賽後完全沒心情慶祝，下一場比賽KD肯定希望我們能繼續打出最高水準表現。」

克雷湯普生說，「當KD決定在這場比賽回到球場，全隊都非常興奮與高興，沒想過他會在比賽中受傷，比賽中不會去想這件事，我只是專注比賽上，全心全力的想要幫助球隊贏得勝利，期盼KD能放寬心養傷，奪冠這件事情就交給我們來實現吧！」

(中時電子報)