北韓施行恐怖統治,是世界上少數仍執行公開處決的國家,南韓人權團體轉型正義工作組(Transitional Justice Working Group,TJWG)11日公布報告,指出北韓至少有323個公開行刑地點,行刑時數百北韓民眾被迫觀看,其中還包括不滿10歲的幼童。

綜合洛杉磯時報、韓聯社、美聯社報導,總部位在南韓首爾的轉型正義工作組11日公布題為「描繪死者命運:北韓的殺戮與葬禮」(Mapping the Fate of the Dead: Killings and Burials in North Korea)的報告,揭露朝鮮公開處決情形。報告從2015年至2019年間訪問了610位脫北者,其中高達83%受訪者表示曾觀看公開處決,當中53%受訪者表示自己被強迫觀看至少一次,另有16%受訪者表示他們的親人被政府處決。

根據訪談內容,該組織計算出北韓至少有323個公開執行死刑的地點,這些地點多在河邊、空曠地或山丘,另外也包括人群聚集的市集及學校。

報告描述,通常北韓政府行刑前會先進行小型審判,宣布被告犯下的罪行及審判結果,現場並沒有律師為被告辯護。

令人意外的是,多數被處決人受到的指控竟是竊盜罪,包括偷竊電纜銅線、家畜,根據統計,715件死刑案中高達238件被告都被判處財產偷竊罪或是損壞罪,其次才是殺人、強姦等暴力犯罪,共115件,另外也有人被控政治犯或是觀看南韓綜藝節目被判死。

(中時電子報)