為回應各界期待，監察院院會今（11）天決議通過「監察院國家人權委員會組織法草案」等3案，將於監察院轄下設置國家人權委員會，未來著手調查侵害人權等案件，並在監察院組織法中，增訂監委資格條件，納入具人權專業背景之專家及NGO代表。

催生多時的國家人權委員會有進展，監察院院會上午正式通過「監察院國家人權委員會組織法草案」、「監察院組織法部分條文修正草案」與「監察院各委員會組織法部分條文修正草案」等3案。

監察院秘書長傅孟融上午表示，1993年聯合國大會通過「關於促進及保護人權的國家機構地位的原則（巴黎原則）」，以鼓勵、倡導及協助各國設置國家人權機構。監察院屬傳統監察機關，也是國家人權機構的一種型態，自1994年起即為國際監察組織的正式會員。

傅孟融說，國家人權委員會的討論長達4、5年，今天院會終於通過，監察院早在2015年就把相關法案送進總統府，經總統府人權諮詢委員會徵詢專家意見後，又再回到監察院重新討論。

傅孟融指出，2017年「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」國際人權專家來台提出評估報告，認為在我國五權分立憲政架構下，國家人權機構設於監察院最適合且最具可行性的方案。

傅孟融表示，依據「監察院國家人權委員會組織法」草案規定，該會職掌內容包括處理與調查涉及酷刑、侵害人權或各種形式歧視之案件、對政府機關提出建議或報告、協助推動重要國際人權文書國內法化、撰提重要人權專案報告或年度國家人權狀況報告、協助政府機關提出國家人權報告、監督推動人權教育、促進國內外人權之交流與合作等。

關於國家人權委員會人員配置，傅孟融說，該會委員由全體監察委員擔任，主委、副主委分別監察院長、副院長接任，並設置研究企劃組、訪查作業組、教育交流組，每個月召開會議一次，決議應以委員總額過半數同意。

為確保未來組織及職權運作順利，監察院也在《監察院組織法》增設監委資格條文，納入具對人權議題與保護有專門研究與貢獻，或具有人權促進保障的公民團體實務經驗15年以上者，成為未來總統提名監委的準則之一。

詢及此法預計期盼在何時在立院三讀通過，傅孟融說，近期將把草案送到立法院，尊重立法院排案審查進度。

(中時 )