新加坡一名29歲女老師，2014年與當時15歲的班上一名男同學，發展出師生戀，還多次帶往旅館發生性關係，後被男學生的母親發現女老師寫給兒子的情書，這段師生畸戀才曝光，這名女師昨（10日）被當地法庭依性侵未成年人，判入獄33個月。

據了解，這名女師一開始以男學生數學成績不佳不由，特別予以關心與指導，後來2人開始變得親密，常互傳簡訊、相約出遊，2016年11月至2017年12間，男同學在女師「指導」下多次發生性關係。

這段不倫師生戀，是在男學生的母親在打掃兒子的房間時，意外發現多封折成心形的情書開始起疑，且兒子曾問「可否與大11歲以上的人結婚？」，因而向學校舉報，經校方調查，果然搜出女老師與男學生的合照與2分鐘親吻影片。

女老師的律師雖辯稱，女老師與男學生是兩相情悅，自願發生性關係，但法官認為，女老師已濫用家長與學生對她的信任，最後依性侵未成人罪，判處入獄33個月，終身不得再任教職。

(中時電子報)