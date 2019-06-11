吉園圃安全蔬果標章將於6月15日正式退場，農委會輔導農業產銷班參與產銷履歷驗證度，已協助15.5％農友自吉園圃標章升級產銷履歷，今年加碼補助執行產銷履歷農民每公頃1萬5千元環境給付，並補貼其產銷驗證費用3分之2，預估將投入超過10億元經費。

農委會主委陳吉仲表示，過去吉園圃只有由農糧署進行驗證，產銷履歷則是由14家驗證公司負責驗證、再由政府認證，對食品安全是更高規格把關，更獲消費者信賴；目前產銷履歷驗證面積共1萬7千多公頃，吉園圃驗證面積則是1萬1千公頃，其中3千公頃已升級產銷履歷，今年預計再成長6千公頃面積。

陳吉仲說，執行產銷履歷驗證農民，今年加碼給予每年每公頃1萬5千元環境給付，並補貼團體與個人產銷驗證費用3分之2，針對團體驗證者另補助驗證所需電腦、條碼機費用2分之一，預計將會投入超過10億元經費。

並且，也為了幫農民打開行銷通路，已於台北市、新北市（三重、板橋）、台中市、高雄市及屏東縣等6個批發市場，設置「產銷履歷有機蔬果專區」，讓產銷履歷農產品優先拍賣，方便承銷人採購。

桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳表示，合作社每個月產出2萬多公斤短期葉菜類，從2013年起加入產銷履歷驗證，因合作社有400多間溫室，做產銷履歷一座溫室就要9件生產紀錄，對生產者是一大挑戰，合作社透過在各農場設置管制點，確保管理品質，讓集團內農民即使作產銷履歷，仍能維持產量成長。

高雄市吉建果菜運銷合作社專員賴信宇則指出，因消費者觀念未與時俱進，產銷履歷蔬果若是進入傳統市場，價格不一定比較好，但由於產銷履歷有完整的生產流程紀錄，農民可透過這些紀錄，降低氣候變化對生產的衝擊，有助風險控管，相較於獲得更好的價格，做產銷履歷對農業永續經營的意義更大。

(中時 )