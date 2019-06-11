為了預防子宮頸癌，提高乳突病毒（HPV）疫苗接種率，台北市議會警衛委員會11日要求市府檢討施打成果，並考慮改為「到校接種」，不要讓台北市民成為健康「次等公民」，衛生局長黃世傑也承諾，預計9月可進行接種成效分析評估到校接種可能性，若副作用降低，接種率也不如其他縣市，明年可改為到校施打。

國健署去年底開始全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，北市今年3月正式實施，不過相較新北、苗栗、南投等9縣市採取到校接種，北市則是採到院接種的方式，特約醫療院所總計近150家，但接種率僅2成5，遭質疑未積極推動施打HPV疫苗。

市議員羅智強指出，既然中央提供免費疫苗，目標就是提高接種比例，「給衛生局1年做為緩衝期觀察」，希望衛生局能先做準備，否則明年各縣市施打率出來之後，會有聲音回頭質疑，「台北市青少年變成健康二等公民，連外縣市都比不過」。

市議員簡舒培提醒，到校施打雖然能提高涵蓋率，但日本、台灣都曾發生過不良反應，若在校內施打，容易產生「流感疫苗非打不可」的疑慮。市議員陳怡君則建議，校方可以提供回條，列入打疫苗的風險，並提醒家長、學生，施打疫苗並非一勞永逸，後續仍要定期接受子宮頸癌抹片。

黃世傑指出，HPV疫苗今年開始由政府採購，但過去一直有接獲不良反應，所以專家建議在醫院施打以便觀察。不過他也坦言，到院施打的涵蓋率確實較差，目前既然副作用較少了，預計9月可進行接種成效分析，評估到校接種可能性，最快明年改為到校施打。

(中時 )