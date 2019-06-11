「秀場笑匠」賀一航罹患大腸癌多年，雖沒接受化療，但期間努力養生並運動，8年來工作如常，然仍不敵病魔，於日前病逝，享壽64歲，而承繼他天賦與衣缽的藝人兒子曾治豪，雖透露父親走得安詳，但坦言事情發生得很臨時，家人因此格外悲痛，近日他一面處裡爸爸的後事，一面試著復工，想藉此調適心情，沒想到竟遭網友酸言，讓他無法接受。

賀一航癌逝，兒子曾治豪忍痛出面打理大小事，並預計本月15日送爸爸最後一程，而心情沉痛的他，除了操持喪事外，也試著打起精神，盡量如常生活與工作，好讓爸爸安心離開，據《自由時報》報導，曾治豪透露他復工一事，竟被網友酸嗆：「爸爸都死了你怎麼還出來」，讓他相當不能接受，所幸還有許多粉絲支持他，讓他覺得努力出來工作是對的選擇。

而曾治豪也提及賀一航遺孀Judy的近況，表示她至今仍難接受丈夫的離開，甚至晚上還會line賀一航，理由是：「看他會不會接」，聽了讓人好心疼，曾治豪也說Judy跟爸爸平常形影不離，連出門買個水果都會傳訊息報告行蹤，而這兩個月不知為何，賀一航開車時總會牽著Judy，似乎感覺到什麼，回憶往事一幕幕，讓人格外不捨。

(中時電子報)