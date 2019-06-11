美籍華人Joseph Hwang日前在北市三創生活園區內的動漫玩具店，購買蜘蛛人玩偶，把玩時不慎把蜘蛛人的頭弄壞，因店家拒絕換貨，竟偷拔掉店家展示用的另個蜘蛛人玩偶頭，結果被店員發現提告竊盜。台北地檢署考量他認罪且沒有前科，今給予緩起訴，期限1年，須支付公庫3萬元。

檢警調查，Joseph Hwang日前獨自在北市三創生活園區6樓某間模型店內，趁店員不注意，伸手拔起將價值8000元的展示用蜘蛛人玩偶頭部部，偷偷放入袋內攜出。店員巡視發現蜘蛛人「身首異處」，頭部不翼而飛，立即調閱監視畫面，發現有陌生男子神情鬼祟，伸手偷走人偶的頭。結果，該名男子不久又走回店內閒逛，被店員認出後報警逮人。

據了解，Joseph Hwang供稱，他曾向店家購買蜘蛛人玩偶，把玩時不慎把蜘蛛人的頭弄壞，懷疑是人偶品質有問題，向店家詢問退換貨遭拒，只好出此下策，事後也很後悔。

檢方考量他因一時失慮下手偷竊，事後坦承犯行，深表悔悟，給予緩起訴，期限1年，須支付公庫3萬元。

(中時 )