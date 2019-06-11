針對梅雨襲台，總統蔡英文赴桃園視察「觀音區樹林里自主防災社區」暨視察「南崁印象大橋河川整治成果」，說明中央氣象局已經發布豪大雨特報，經濟部也成立第二級應變中心，聯繫所有縣市並進行連線作業，請大家出入的時候要注意安全。

蔡英文表示，中央氣象局已經發布豪大雨特報，現在已經進入季節交接的時候，每一年都要面臨豪大雨的侵襲，所有準備都必須要加速進行。昨天中央災害防救辦公室已經開過會，經濟部也成立了第二級應變中心，跟所有縣市都有聯繫，也跟縣市一起連線作業。

蔡英文指出，今天到桃園來，主要還是來看桃園的準備工作，同時也到觀音區樹林里來看看生態滯洪池。這個生態滯洪池是以最少經費的投入，發揮了最大的效果。也證明了政府跟企業，及民間社團、社區能夠自主一起來做的話，發揮的效能最大。

蔡英文認為，這是一個好典範，不論是台灣本地大家都會來觀摩，外地很多國家也來觀摩，對持續面臨豪大雨衝擊的地區來說，民間自主防災機制的建立相當重要，因為這幾乎是我們整個社會及國家要總動員的一件事情。對於社區的貢獻，她也表達感謝及肯定之意。

(工商 )