台中市北屯區軍福19路尾段緊鄰松竹站，但因中間未打通，導致車輛進出動線不便。（盧金足攝）

台中市東光路軍福19路口列為分段開闢第一優先路段，軍福19路將可直通松竹站，讓旅客進出更方便。（盧金足攝）

台中市北屯區舊社兩鐵共構站，竟然只有一處出入口？市議員沈佑蓮11日在總質詢時表示，舊社兩鐵共構站，位於北屯路與松竹路交通要道上，但靠近東邊鄰近軍福十九路底，卻沒有地方可以出入，建設局長陳大田表示，市府已規畫北屯區東光路計畫道路開闢工程，該案因經費龐大，將提預算審查會討論，朝分期、分地開闢方式進行；其中東光路軍福19路口列為分段開闢第一優先路段，編列今年度先期計畫經費2.241億元，將提預算審查會討論，配合明年底捷運綠線通車時程，盡速打通道路。

沈佑蓮表示，台鐵區間車帶給附近居民便利性，日後捷運營運後，預期舊社站人潮將會更多，但綜觀台中市所有捷運、台鐵站，都是規畫雙邊可進出車站，唯獨這處兩鐵共構站，卻只有一處出入口。

「舊社站只能從北屯路進出站，靠近東邊鄰近軍福十九路底，卻沒有地方可以出入」，沈佑蓮說，北屯旱溪以東地區有8個里，總人口數達10萬左右，居民如果要去舊社站搭車，必須繞到北屯路才能進站，原因出在與東側站體平行的東光路尚未徵收，即便軍福十九路直通車站，卻無路可出入。

她強調，東光路徵收開通喊了幾十年，徵收及工程費用可能高達40億，但應該先考慮徵收松竹路與北屯路轉角，就是鄰近舊社站東側這一段約500公尺長，讓軍福十九路能直通車站，後續台鐵就能規畫開通東側出入口，未來兩鐵同時營運後，對於旅客進出站的便利性、紓解交通人潮、甚至災害緊急疏散都有莫大助益。

沈佑蓮希望盡快編列預算辦理徵收，並完成開闢路面，為捷運即將開通未雨綢繆，提供北屯區旱溪以東的居民一個便利搭乘的環境。

針對北屯區軍福19路尾段緊鄰松竹站，但因中間未打通，導致車輛進出動線不便；市府建設局規畫「北屯區東光路(松竹路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程」，其中東光路軍福19路口列為分段開闢第一優先路段，軍福19路將可直通松竹站，讓旅客進出更方便。

建設局長陳大田表示，市府已規畫北屯區東光路計畫道路開闢工程，該案因經費龐大，將提預算審查會討論，朝分期、分地開闢方式進行；其中東光路軍福19路口列為分段開闢第一優先路段，已編列今年度先期計畫經費2.241億元，將提預算審查會討論，積極爭取預算，配合明年底捷運綠線通車時程，盡打通道路。

為健全捷運松竹站周邊路網，市府已規畫「北屯區東光路(松竹路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程」，計畫長度1535公尺、寬度30公尺，經費54億5330萬元(包含用地及地上物補償費51億7700萬元，工程費2億7630萬元)，因該案開闢經費龐大，市府積極籌措經費，朝擬定分期分段方式研處後續開闢徵收。

(中時 )