美國總統川普上周訪問英國時竟被英國政客無禮掛電話，原來電話那頭是英國最有聲勢接下下任首相大位的前外相強生（Boris Johnson），當時他以為對方在惡作劇，索性直接把電話掛了，沒想到事後求證發現真的是川普。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、美國《新聞周刊》（Newsweek）報導，強生9日接受 《星期泰晤士報》（Sunday Times）專訪時透露了這段尷尬插曲。當時他接到一通電話，對方帶著愛爾蘭口音，自稱是首相官邸唐寧街10號的總機，對方說，「美國總統要與您通電話，現在為您轉接到白宮戰情室（White House Situation Room）。」

掛掉川普電話的英前外相強生。（圖／美聯社）

強生當下直覺反應是惡作劇，因此回應對方，「我要告訴基爾肯尼電台（Radio Kilkenny）的所有觀眾，我是不會上當的」，接著毫不猶豫就把電話給掛了。基爾肯尼電台是愛爾蘭當地一家電台。

不過他之後還是有打去首相官邸，確認川普是否真的試圖和他通話，想不到真的是川普打來。兩人接上線後，川普告訴強生他只是想和他打聲招呼，並且告訴他美國有強烈意願加強和英國的經貿合作關係。

不過強生會這麼想掛電話也是可以理解的，因為去年他真的被一個自稱是亞美尼亞新首相的人騙了，兩人還在電話上聊了整整18分鐘。

(中時電子報)