道路狹小，居民進出困難，連救護車也進不去，影響公安！台中市潭子區福貴路38巷部分道路為私人土地，地主在土地上圍起鐵柵欄，影響當地居民出入及消防安全。市長盧秀燕強調，地主與當地住戶法律訴訟市府無權介入，但市府仍將積極協調，多管齊下優先維護公眾利益；建設局長陳大田表示，短期間將盡量協調地主，長久之道仍朝進行都市計畫變更前進，以市民的公共安全為首要目標。

潭子區福貴路38巷地主向法院提出訴訟要求還返土地，法院判決地主勝訴，2017年10月19日經台中地方法院民事執行處強制執行拆路返還地主，目前僅2.5米寬道路做出入使用。

市議員徐瑄灃11日在總質詢時關切福貴社區聯外道路受阻難以通行，希望期盼市府提供短期避險方式。

盧秀燕指出，地主與當地住戶法律訴訟市府無權介入，但市府仍將以公眾利益為優先積極協調、加以處理，展現誠懇的態度協調地主，相信能多管齊下積極解決。

建設局長陳大田說，兩米寬道路的確會造成出入不便，更可能影響消防救災，短期間將盡量協調地主，但長久之道仍朝進行都市計畫變更前進，以市民的公共安全為首要目標。

都市發展局進一步表示，潭子區福貴路38巷坐落都市計畫農業區，按內政部規定，圍牆如以鐵絲網或竹籬建造且高度在1.5公尺以下者，准免予請領執照，該地主所設置的鐵絲網為1.5公尺，免請領雜照；但不得有妨礙都市計畫、交通、市容觀膽或違反其他有關法令規定之情事，否則仍應法取締。

都發局後續將配合豐原、潭子、大雅、神岡地區都市計畫整併後，把該巷道納入都發局今年度台中市潭子、大雅、神岡地區都市計畫通盤檢討整體規畫案內規畫檢討。

此外，徐瑄灃提出大雅區六寶里文化路拆屋還地案，盧秀燕指出，法律訴訟的雙方是國防部跟地方居民，雖然市府無主管權限，但市府不僅協助居民，邀請國防部軍備局南下進行協調會議，相關的案件將轉給立委，在中央有效監督國防部，將持續陪著住戶爭取權益。

(中時 )