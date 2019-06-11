「我的石代．我的道」2019花蓮縣石彫協會明天起登場，其中，石雕家陳秋中提供最大枯木系列創作《共鳴》近3公尺長，相當吸睛。
陳秋中從事石雕創作37年，15年前推出枯木系列作品，大受青睞，他能將生冷的石頭創作成木頭狀的茶盤等，枯枝、樹皮、樹瘤等的蟲蝕、風多雨打細膩表現，維妙維肖，令人咋舌。
他曾用黑膽石、硬砂岩、綠泥岩等諸多石材創作，最後認為硬度2.5左右的高雄六龜石心石最容易上手，泡茶後的茶汁刷養茶盤，愈養顏色愈古樸有味道。
由於小時就在農村長大，生活周遭的蜥蜴、蝸牛、青蛙、獨角仙等都是玩物兼玩伴，陳秋中在枯木系列中，融入他的記憶與大家易能發現的小動物，此次他花1個多月創作的《共鳴》長282公分、寬155公分，是他畢生最大件枯木系列作品。
陳秋中說，之所以想要創作《共鳴》，是近年來每天看電視、翻報紙，總覺得台灣一直陷入藍綠惡鬥的泥淖中，無法跳脫開來，弄得經濟大壞，為了總統、立委黨內初選勝出，藍綠各自努力卡對手、抹黑、抹黃、抹紅對方，搞得烏煙瘴氣，人民變得不快樂了，因而期盼國人對國家認同、人民幸福都有共鳴、共識，才決定用台灣樹蛙活蹦亂跳在樹海間為題，期盼也能引起共鳴。
花蓮石彫協會理事長鄭詠鐸指出，此次會員聯展從6月14日至9月15日止，在文化局石雕博物館展出，他展出新作《溫柔母山豬》；石雕家林立仁展出《無限的延伸》、劉金德的《傲氣公山豬》等，件件精品，引人注目。
(中時 )
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