石雕家陳秋中創作仿枯木石雕茶盤，樹皮等維妙維肖。（范振和攝）

石雕家陳秋中說明，要雕出仿枯木石雕茶盤的細節，得用心、耐心、細心。（范振和攝）

石雕家林立仁創作的《無限的延伸》，小巧玲瓏。（范振和攝）

花蓮石彫協會理事長鄭詠鐸創作《溫柔母山豬》。（范振和攝）

原住民石雕家劉金德創作《傲氣公山豬》，與鄭詠鐸作品相互輝映。（范振和攝）

「我的石代．我的道」2019花蓮縣石彫協會明天起登場，其中，石雕家陳秋中提供最大枯木系列創作《共鳴》近3公尺長，相當吸睛。

陳秋中從事石雕創作37年，15年前推出枯木系列作品，大受青睞，他能將生冷的石頭創作成木頭狀的茶盤等，枯枝、樹皮、樹瘤等的蟲蝕、風多雨打細膩表現，維妙維肖，令人咋舌。

他曾用黑膽石、硬砂岩、綠泥岩等諸多石材創作，最後認為硬度2.5左右的高雄六龜石心石最容易上手，泡茶後的茶汁刷養茶盤，愈養顏色愈古樸有味道。

由於小時就在農村長大，生活周遭的蜥蜴、蝸牛、青蛙、獨角仙等都是玩物兼玩伴，陳秋中在枯木系列中，融入他的記憶與大家易能發現的小動物，此次他花1個多月創作的《共鳴》長282公分、寬155公分，是他畢生最大件枯木系列作品。

陳秋中說，之所以想要創作《共鳴》，是近年來每天看電視、翻報紙，總覺得台灣一直陷入藍綠惡鬥的泥淖中，無法跳脫開來，弄得經濟大壞，為了總統、立委黨內初選勝出，藍綠各自努力卡對手、抹黑、抹黃、抹紅對方，搞得烏煙瘴氣，人民變得不快樂了，因而期盼國人對國家認同、人民幸福都有共鳴、共識，才決定用台灣樹蛙活蹦亂跳在樹海間為題，期盼也能引起共鳴。

花蓮石彫協會理事長鄭詠鐸指出，此次會員聯展從6月14日至9月15日止，在文化局石雕博物館展出，他展出新作《溫柔母山豬》；石雕家林立仁展出《無限的延伸》、劉金德的《傲氣公山豬》等，件件精品，引人注目。

(中時 )