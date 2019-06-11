根據美國媒體報導，成軍於1995年的暴龍，過去在季後系列賽第五戰保持著8戰全勝NBA紀錄，今日回到主場最終以1分之差飲恨落敗，不敗金身破滅，對於尋求隊史首冠的多倫多大軍恐怕會出現變數。

KAWHI 'BUCKETS' LEONARD pic.twitter.com/r0c5037U4a — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年6月11日

NBA開打至今不曾奪冠的球隊共有12支，分別是東區魔術、黃蜂、遛馬、暴龍、籃網；西區鵜鶘、灰熊、爵士、灰狼、金塊、太陽與快艇。其中魔術、溜馬、暴龍、籃網、爵士、金塊和快艇都在本季闖進季後賽，魔術、籃網、溜馬、快艇、爵士都止步首輪，金塊則在次輪敗給了火箭，只有暴龍連斬魔術、七六人與公鹿，隊史第一次勇闖總冠軍賽。

根據BR統計數據顯示，暴龍在打完前三節落後6分的狀態下已苦吞18連敗，前次能在此情況下逆轉獲勝得追溯到2016年首輪與溜馬的第5戰，第四節25比9攻勢，102比99逆轉勝。

暴龍利用杜蘭特受傷狀況下打完前四場取得3比1聽牌優勢，眼看勝券在握，杜蘭特在今日的第五戰帶傷上陣，首節就攻下11分，幫助勇士取得領先優勢，雖然第二節再次受傷退場，但考辛斯挺身而出，浪花兄弟聯手在關鍵時刻連續飆進3顆三分球，勇士最終逆襲摘勝續命。

第六戰將回到甲骨文球場，看情況杜蘭特上場機率微乎其微，但勇士如果能守住主場優勢拿下第六戰的話，整個氣勢將倒向衛冕軍，暴龍想要奪隊史首冠將出現難以想像的變數。

(中時電子報)