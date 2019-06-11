行政院長蘇貞昌4月8日大規模調整第一金控、華南金控等公股行庫的高層人事，一個半月之後，一銀總經理蔡麗雪突然因病請辭，引起金融界一片譁然。立法院國民黨團今上午開記者會痛斥蘇貞昌將公銀人事安排如同兒戲，還敢指揮貸款。國民黨立委批評蘇貞昌眼中只有政治，沒有專業考量，任由派系分贓推薦，如同太上董事會，無法無天。

國民黨團總召曾銘宗表示，今年4月8日台銀副總蔡麗雪升任一銀總經理，但真正上班只有35天，就以工作壓力太大，身體健康理由請辭，昨天行政院核定由前總經理鄭美玲回任。曾銘宗痛批行政院對公股銀行總經理任用如同兒戲，簡直是胡搞亂搞，不但對不起一銀7千位員工，也不尊重衆多數的投資股東，這件人事案財政部長說不是他推薦的，那是誰推薦的？ 行政院應該給全民一個交代。

曾銘宗還指出，除了公股銀行人事案之外，蘇貞昌在5月24日召集八大行庫董事長、總經理，交待貸款任務，每行庫一年內須增加2500家至 3000家的企業貸款，此舉不但侵害行庫董事會的權責，也有違公司治理原則，屆時如產生呆帳，是否由行政院負責？另外行政院直接召集公股行庫交待任務，架空財政部權責，置財政部監督權責於何地？

國民黨立委費鴻泰質疑，蘇貞昌的手為何要伸入公股銀行？是為了鈔票還是為選票？或者兩者都是？讓金融界驚奇的是，因慶富案遭撤換的合庫金前董事長廖燦昌，一年半之後居然出任第一金董事長，蘇貞昌是不是應該對外說明為何非他不用？行政院長直接指揮官股銀行董事長、總經理，要求公銀必須貸款50萬元給中小企業，而每家公銀分配的額度是2000-3000家，這不是為選舉「製作」政績嗎？蘇貞昌是不是應該對這一連串公股銀行人事與業務案，對外界說清楚、講明白呢？

國民黨立委賴士葆表示，蘇貞昌上任之後，肆無忌憚地將手伸入公股行庫，搞殘公股行庫同時，也把財政部長架空，而讓外界以為，行政院長主導官股銀行人事案是正常的。他批評，蘇內閣派出的官股董事，亦如財政部長一般完全傀儡化，剛請辭獲准的前一銀總經理蔡麗雪就是個明顯的例子，新任總經理立即指派上任，完全無視一銀金已是上市、民營化公司，蘇貞昌干預人事無法無天，完全是先看顏色，根本不看專業，兒戲化公股銀行人事案，讓國人實在無法接受，應該向全民道歉。

(中時 )