七年級生陳凱容出生在3C充斥的世代，對繪畫卻充滿熱情，她坦言，創作之路佈滿荊棘，卻透過畫筆把心中糾結、徬徨找到出口，幻化為一幅幅作品。台中屯區藝文中心即日起至6月30日屯區藝文中心舉辦「2019陳凱容西畫個展」展出59件精采畫作，陳凱容也希望觀眾可以關閉3C產品享受無干擾的藝術之旅。

陳凱容於2009年開始跟隨張城吉老師習畫，其作品曾入選全國美展及中部美展水彩類。「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，陳凱容憑藉著這份意志，展開她的繪畫生涯，她表示儘管創作之路佈滿荊棘，在黑暗之中不見行路，但破曉來臨之時，她心中對過去的糾結、對未知領域的徬徨，都將幻化為精神靈魂，注入於作品之中，與之天地融為一體。

雖然出生在3C充斥的世代，陳凱容卻希望觀眾在進入展場時，能放空腦中諸事，集中精神，讓身體處於放鬆的狀態，甚至關閉身上所有3C產品，諸如手機、相機、平板、電子智慧手錶等，讓每一位觀眾都能享受這無時間、無干擾的藝術之旅，雖是短短分針走過，期盼每位觀眾能有個輕鬆愉快的體驗。

(中時 )