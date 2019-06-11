在台創刊已19年的男性雜誌《FHM男人幫》國際中文版，昨（10）晚宣布將收掉紙本，全面走向網路化，也讓不少人大為震驚，不少曾拍過封面的女星也都紛紛放上自己的封面照紀念，以下《中時電子報》就為您盤點出10位經典的封面女神。

拐拐與周曉涵在封面嶄露好身材，性感健康的拐拐更是多次登上男人幫，屬於男人幫的常客。周曉涵的突破性姿勢，也為她後面接下不少內衣及廣告代言。

安心亞（左）與小茉莉（右）。（合成圖／翻攝自FHM男人幫）

宅男女神出身的安心亞與小茉莉陳瑀希，都曾拍過《FHM男人幫》，小茉莉也是男人幫的常客之一，經常在夏日特輯中大秀性感比基尼。

賴琳恩（左）與熊熊（右）。（合成圖／翻攝自FHM男人幫）

身材超好的賴琳恩與熊熊卓毓彤，則是分別在男人幫中展現出不同以往的高度性感時尚。

辜莞允（左）與陳佩騏（右）。（合成圖／翻攝自FHM男人幫）

在網路有超高知名度的辜莞允，也曾側乳登上男人幫，性感好身材展露無遺；在電影及戲劇中嘗飾演凶狠角色的陳珮騏，則是難得性感更特別說「這是最後一脫」。

舒子晨（左）與安妮（右）。（合成圖／翻攝自FHM男人幫）

新生代女星舒子晨Nikita與安妮，則是微露半乳展現出年輕身材，也讓人眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)