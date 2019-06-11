台中市今年1至5月空氣品質不良天數平均為18.6天，相較去年同期30.6天，減少近4成天數。（圖／台中市府提供）

台中市府改善空汙，督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役，中火放流水超標，市府重罰累計2602萬餘元，港區其他大型汙染源也持續稽查重罰。1至5月台中市PM2.5平均值相較去年同期改善1.8微克；空氣品質不良天數相較去年同期約減少4成。

環保局依據環保署監測站資料顯示，台中市今年1至5月的PM2.5平均值為每立方米20.5微克，相較去年同期1至5月的22.3微克，改善1.8微克，今年1至5月空氣品質不良天數平均為18.6天，相較去年同期30.6天，減少近4成天數。

市府表示，針對固定汙染源，持續稽查中火汙染排放，日前查獲中火放流水超標，已祭出水汙法最高罰鍰處分，單次重罰2000萬元，專案稽查中累計處分金額達2602萬餘元。

環保局強調，港區大型汙染源專案稽查小組今年1月至今已進行15次稽查，查獲違反環保法令案件20案次，分別依規罰款，其中對於重大汙染源中龍鋼鐵，因廠內製程未妥善操作及申報，廢棄物未依規貯存，依違反《空汙法》、《廢棄物清理法》及違反環評承諾等，累計處分達60萬6000元，各項違規案件與中火處分總計達2755萬餘元。

移動汙染源方面，今年截至5月底，台中市機車排氣定檢率六都第一名，加碼補助二行程機車及21年以上4行程機車換購6期4行程機車，截至5月底，二行程機車數量降至8萬5000餘輛，環保署列管二行程機車淘汰率六都第二。

環保局也加嚴管制營建工程防制效率，統計今年1至5月，針對造成路面汙染的營建工地告發處分66處，並督促其完成改善；也加強河川公有地聯合稽查，有效減少揚塵汙染，並持續推動環保祭祀，兼顧民間習俗與環境保護。

環保局長吳志超表示，市府針對空汙問題持續從固定源、移動源及逸散源等三大汙染源著手，推動源頭減量及管末管制對策。提醒轄內大小工廠，妥善操作汙染防制設備，減少汙染行為發生，若查獲違反環保法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。

(中時 )