有名網友說出挺韓原因。(擷取自韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜昨晚在臉書發表「庶民與否不重要，拯救台灣靠你我」一文，重申「國家興亡、人人有責」，並批民進黨「只有派系私利、沒有國家民族」。稍早也有網友指出，只有韓看的到庶民、知道庶民生活的苦，「這20年基層百姓哪個生活過的好，這才是我們基層百姓，庶民，真正願意挺韓到底的原因」。

韓國瑜昨在臉書指出，最近黑韓的重點之一，就是他過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢？「其實我覺得既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？」韓說很少人像他一樣雲端地表幾番來回，正因為曾經從庶民到廟堂，又從廟堂做回庶民，但他認為，庶民於他而言不是一種身分、而是一種心態。

韓國瑜最後表示，他就是一個庶民，但這不是重點，重點是國家興亡、人人有責，「無論覺得是庶民還是任何一種自我定位，在力所能及的範圍之內，從這個心中只有派系私利、沒有國家民族、把台灣前途決議文看得比台灣人民生活更重要的綠色執政手中，拯救這個從亞洲一條龍快變成亞洲一條蟲的台灣，是我們每一位國民應盡的責任。」

有名網友在韓國瑜後援會發文指出，所謂的庶民，就是每天一早起來，就要忙著為3餐忙碌打拚，想著衛生紙有沒有特價，油有沒有降價，今天的青菜貴不貴，這個月家裡要多少開銷，如何開源節流，這個月有沒有工作，有沒有班可以加，今年的收成好不好，今天中午要吃什麼，晚餐要怎麼煮才能省一點，這就是庶民。

為什麼這些庶民願意出錢出力出時間去挺韓？該網友認為，因為韓國瑜看的到庶民，知道庶民生活的苦，想改變庶民生活，讓所有國民貧富差距不那麼大，想讓國家穩定，想讓所有百姓有錢，能夠將心比心，苦民所苦。該網友直言，這20年基層百姓哪個生活過的好，「這才是我們基層百姓，庶民，真正願意挺韓到底的原因」。

(中時電子報)