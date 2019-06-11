中美貿易大戰開打，衝擊國際政治與全球經濟情勢，台灣與美國關係備受關注。其實，66年前，前美國總統尼克森曾來台中市，還走在稻田間的小路，當年偏鄉已成黃金地段，民眾趣稱「台美關係早在66年前就有大突破了」，這段有圖有真相的歷史，源於西屯區公所募集老照片，追溯300年的變遷文化牆，如讓民眾走入時光隧道。

「美國總統來過台中？」西屯區公所區長陳寶雲說，「真的，而且有圖為證」，1953年11月，當時為美國副總統的尼克森（後來擔任美國總統）伉儷，為了參加東海大學破土典禮，專程來台中市訪問。

從珍貴畫面看到尼克森一身西裝筆挺，與夫人參訪西屯農村，走在兩旁都是稻田的路上，照片中還見到純樸房舍，現已蓋起高樓大廈，種滿黃金飽滿稻穗的土地，超過一甲子遞變，政經版圖轉移，西屯成商圈集中的繁華地區。

民眾到西屯區公所洽公，驚見「美國總統來台中」，對區公所用心募集老照片，展開一場歷史文化巡禮。

陳寶雲表示，老照片還見到現為市政府、議會、台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園及百貨商圈土地，曾是一片草地及農田，文化牆創意，為西屯區公所贏得中央頒發「金檔獎」最高榮譽。

西屯區公所副區長林秋萬指出，民眾在洽公之餘，了解西屯區歷史沿革發展，現在手機有照相功能，拍照視為常事，但以前能有拍照機會者，以地方士紳、望族居多，經向當地耆老及後人探訪後，願意提供老照片，豐富歷史文化牆，吸引很多民眾駐足參觀。

林秋萬說，西屯區最早開墾的地方，為早年西屯最大聚落之一「馬龍潭」，至今還有很多古厝，以前生活足跡漸被淡忘，從自然景觀、人文歷史或在地生活影像的老照片，讓民眾更加認識西屯區。

(中時 )