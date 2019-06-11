農委會因有民眾喝農藥巴拉刈自殺，決定禁用，但農民反對，而一延再延，預計2020年起實施。雲林菜農林佳新表示，不還我們巴拉刈與尊重農政專業意見的，我們拒投，他更點名前行政院長賴清德，「當你對我說出你是醫生反對巴拉刈使用這句話，我就不可能支持你了」。

林佳新在臉書發文說，總統大選不還我們巴拉刈與尊重農政專業意見的，我們拒投，這議題我只能選擇跟農民站在一起別無選擇，死不退讓。

他還說，「清德阿，當你對我說出你是醫生反對巴拉刈使用這句話，我就不可能支持你了，我是農民我有我們的必要性，而不是醫護聯盟能懂的，從未嚴格控管的藥品，為何農委會顢頇單方面禁止而不落實嚴格控管？」。

他表示，農民是弱勢從來沒話語權，所以讓你們這些醫護專家處處外行領導內行，包括氟派瑞等多次新藥進場議題，你們問過農政專家過嗎？所謂的尊重專業就是如此？你們的信仰跟小英一樣...離農民太遠了」。

(中時電子報)