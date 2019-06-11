國民黨11日舉行總統初選參人座談會，前台北縣長周錫瑋出席。（姚志平攝）

國民黨11日舉行總統初選參人座談會，鴻海董事長郭台銘出席。（姚志平攝）

國民黨中央上午舉行總統初選參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘親自，力爭初選民調能夠納入手機民調，並採取百分之百的對比式民調；但因會議採「共識決」，最後郭台銘的建議全數遭到否決，是維持中常會通過的提名作業要點版本。

因此，根據今天座談會結論，國民黨總統初選民調，在抽樣方式仍維持市話戶中抽樣，至於對比式民調佔85％，互比式民調則佔15％的比例。因為對內容有意見，郭台銘也成為是唯一未簽署初選公約參選人。

此外，另一位初選參選人張亞中在會中建議，如果民調結果第一名和第二名的差距在一個百分之點以內，應再二輪民調，但最後也未被採納。

五位初選參選人唯一達成的共識，就是「因地制宜」，將第一場在高雄舉行的國政願景電視發表會的經濟、財政議題，調到第三場台北場進行。高雄第一埸議題改為：憲政、兩岸、國防、外交，第三場台北場的議題改為：財政、經濟、環境、能源。

今天的座談會包括郭台銘，張亞中、前台北縣長周錫瑋都是親自出席座談會，高雄市長韓國瑜以及前新北市長朱立倫，則分別委由前立委孫大千以及前政務委員高思博參加。

(中時 )