現場的阿公阿嬤到自己實際操作時專心一致並積極地完成練習。（張毓翎翻攝）

台南市消防局今日為樂齡長者舉辦CPR宣導暨救護演練，有數十位長者報名參加，當地里長也帶著里民共襄盛舉，期盼透過此次訓練，今後家中若碰到緊急搶救情況，從旁觀者變成救助者，抓住黃金時間。

11日在無障礙福利之家舉行長者CPR＋AED教學演練，活動一開始，由消防局救護大隊示範，利用急救用的「安妮」訓練模型教學，現場的阿公阿嬤各個仔細聽講，到自己實際操作時，便專心一致並積極地完成練習，現場氣氛熱絡。

據衛生福利部死因統計，心臟疾病向來是國人第二號殺手，2017年共奪走20644條寶貴的性命，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，血管性疾病造成每年53697人死亡。

臺南市消防局長李明峯表示，心跳停止後若沒有及時處理，4至6分鐘腦部會因為缺氧而受損，10分鐘後大腦極可能永遠死亡，許多報案者求救後就開始等待，而浪費黃金救援時間，若及時提早開始CPR，能減少患者腦部損傷。

李明峯說，不僅希望患者能存活，更是要健康地走出醫院，決定先以長照、安養機構及身心障礙場所為優先對象，培育第一線急救者，給予患者更全面的照顧。

消防局緊急救護科長謝榮仁說，平時就有進行例行性宣傳，近期規畫的百日長者計畫，從2到4月期間，救護科定期至南市各地方推動CPR＋AED，藉此讓民眾，特別是高齡者，從中學習萬一身旁的親友心律不整時，能臨危不亂且冷靜地協助幫忙，這次為一個總複習及成果驗收。

(中時 )