由知名畫家朱啟助所繪畫的第一警分局建築，製成的615警察節紀念杯。（陳淑芬翻攝）

知名畫家朱啟助所繪畫的615警察節紀念杯。（陳淑芬翻攝）

知名畫家朱啟助經常帶領同好到舊城區速寫作畫，日前看上位於台中市三民路的第一警分局建築物，朱啟助不僅將已85年歷史建築畫得生動、精緻，並將畫作無償贈送警方，讓分局欣喜不已，經警友辦事處奧援製成畫作馬克杯分送同仁，成為獨特的615警察節紀念杯。

第一警分局興建於1934年，以兩根歐式圓柱撐起白色優雅的建築，外型相當醒目，台中市府文化局在2004年登錄為歷史建築。知名畫家朱啟助常帶領學生及速寫同好在中西區一帶速寫繪畫，日前一群人在三民路前將第一警分局作為繪製主題。

多名員警利用工作空檔也趨前關心、一睹朱啟助等人現場畫作的風采，對於朱啟助將他們每天上班的建築物畫得生動傳神，而讚賞不已，朱啟助得知觀畫者是勞苦功高的人民保母，主動表示，要將畫無償贈給警方。

「這是最好的警察節禮物！」在分局任職超過30年的廖姓警務佐，更是驚喜興奮。第一警分局長孫太康慧眼獨具，經徵求朱啟助授權，並在第一警友辦事處奧援下，將這座治安堡壘畫作，印製成具有紀念及實用價值的馬克杯，在警察節前夕送給同仁，提醒員警們適時休息喝口茶，提振精神後再出發，為治安盡份心力。

第一警友辦事處主任林傳凱慰勞辛苦執勤的員警，他並表示，台中市政府警察局日前配合高檢署執行第1波「安居緝毒專案」行動，獲得行政院評為「機關組」六都第一名。其中，第一分局偵查員殷顯森、警員盧威志各在「社區藥頭類」及「社區反毒網類」2項掄元，堪稱「中、西區治安守護神」。

(中時 )