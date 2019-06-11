國民黨公布第15任總統副總統初選名單，並籲參與初選者簽署公約，鴻海集團董事長郭台銘卻表態不願簽，更痛批「辦法都沒有我簽什麼東西」。
郭董表態也引起基層的反彈，更對國民黨未來選舉的團結氣氛不利。其實郭董砲轟國民黨總統初選沒辦法的做法，跟民進黨總統初選蔡英文的操作何其相似，都在打壓黨內民調最高的候選人。
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(中時電子報)
#國民黨
國民黨公布第15任總統副總統初選名單，並籲參與初選者簽署公約，鴻海集團董事長郭台銘卻表態不願簽，更痛批「辦法都沒有我簽什麼東西」。
郭董表態也引起基層的反彈，更對國民黨未來選舉的團結氣氛不利。其實郭董砲轟國民黨總統初選沒辦法的做法，跟民進黨總統初選蔡英文的操作何其相似，都在打壓黨內民調最高的候選人。
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