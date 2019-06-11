基隆市警察局舉辦「幸福活力基隆好young、青春安全我來保障」，邀集學子進行才藝表演。（張穎齊翻攝）

暑假將至，基隆市警察局為執行青春專案，鼓勵青少年在暑假期間從事正當、健康休閒活動，與基隆市少年輔導委員會、基隆市校外會在昨（10）日下午1時許在基隆港務分公司2樓舉辦「幸福活力基隆好young、青春安全我來保障」國、高中職校聯合才藝展演暨暑期青春專案擴大預防犯罪宣導活動。

基隆市警局少年警察隊表示，演出人員為基隆市14所高中（含馬祖高中）、2所國中學生；本次活動也提供少年學子展現青春活力的表演舞台，透過學生青春洋溢、專注自信的才藝表演，融入反毒、反霸凌、反幫派、反色情、反詐欺、反飆車觀念，點燃觀眾及少年精進健康休閒才藝的熱情，並獲得最佳預防犯罪成效。

少年隊說，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，基隆市警察局積極規畫各項體能、休閒及知識學習活動，預防青少年偏差行為及被害，維護身心健全發展，並營造優質的生活空間，建立活力、健康的成長環境。

(中時 )