高雄市長韓國瑜接受國民黨副主席郝龍斌專訪，互訴心聲，以行動破除外界「卡韓」謠言！郝讚韓願承擔中華民國是一個「有智慧的決定」，更為韓抱不平嘆「現在『黑韓』，已經變成一個流行名詞！」韓則直球對決攻擊、抹黑，怒嗆台灣國民所得已最低，再繼續惡搞，經濟不行、政治也不行，那我們還剩什麼？

郝龍斌在《中廣》節目訪問韓國瑜，讚韓對未來有諸多憂慮與使命感，並感受到「韓流」和基層民眾的期盼，所以做了一個「有智慧的決定」——承擔更大的責任。話鋒一轉，郝指出，自己看到韓從當選高雄市長以來，就被不服輸的民進黨窮盡一切抹黑、攻擊；而且這種抹黑、攻擊還不是針對市政，竟蔓延至對妻子的威脅，甚至許多「小說情節」也一件件上演。此外，不少謠言也意圖分化候選人致使猜忌，郝表示自己也屢被牽扯其中，所以前陣子也特地致電韓表明心跡。

郝龍斌向韓國瑜提問：「你對於做市長以後，這樣被人攻擊、抹黑，心裡的感受是什麼？另外就是黨內同志彼此初選過程中，應該用怎樣的態度來做良性競爭？」韓笑道：「我大概是台灣有史以來，被黑最多的政治人物吧！」郝頓時感嘆：「現在『黑韓』，已經變成一個流行名詞！」

韓國瑜進一步表示，自己在高雄力推「愛情產業鏈」，但他覺得台灣現在有一條「黑韓產業鏈」，無論1450，還是有人拿錢辦事，根本就是「產業鏈」規模！對此，他經常覺得「又好氣又好笑」，也可以說是「人怕出名豬怕壯」。但因自己是佛教徒，自己是個有強烈宗教觀的人，所以有自己的中心思想與價值。

郝龍斌也直言，20年前自己所認得的「韓國瑜委員」，與後來看到的「韓國瑜總經理」，實在進步非常多！也可以說是個人內心的修為，與當年做立法委員時，完全不同。韓國瑜透露，自己面對這些攻擊、抹黑，內心其實是很安定的；自己已被黑2年半，深感台灣政治若走到「不同黨就抹黑」，實非華人驕傲！因我們國民所得2萬5千美金已最低，若連民主也黑掉，這樣經濟不行、政治也不行了，那台灣將何去何從？

(中時電子報)