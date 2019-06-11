花蓮縣文化局長江躍辰說明新建圖書總館軟硬體配置內容。（范振和攝）

2020年東京奧運主場館出自日本建築師偎研吾之手。（范振和翻攝）

台中花博館這件作品也出自日本建築師偎研吾的巧手慧思。（范振和翻攝）

日本建築師偎研吾打造的台開花蓮貨櫃咖啡屋，別致引人。（范振和翻攝）

日本建築師偎研吾散布全世界的傑作，創意十足。（范振和攝）

花蓮文化局計畫新建圖書總館，已成功拿下前瞻計畫3億元預算，另外申請花東基金合發展第三期計畫3億9千萬元中，文化局長江躍辰11日強調，全國唯一依山臨海的縣級圖書館一旦落成，將成為花蓮文化新地標。

江躍辰指出，原本文化局計畫花3億元蓋1千坪左右的圖書新館，後來為配合國家政策，新建縣級大型智慧圖書館必須1萬平方公尺（3300多坪），才足夠容納館藏與相關設施，因而，另外再爭取花東建設基金挹注。

最近，文化局參考研究知名的日本建築師偎研吾的作品，包括2020年東京奧運主場館、蘇格蘭維多利亞博物館、台中花博館、花蓮台開貨櫃咖啡屋等作品，發現每件作品都發人省思，創意十足，震撼人心。

江躍辰說，花蓮縣新建圖書總館他取名為「柏拉圖圖書館」，著眼於柏拉圖是西方知識傳遞的代表性人物，與圖書館傳遞知識的宗旨不謀而合，他希望能開國際標，引進外國設計概念與新式自然工法，配合花蓮好山好水，展現全新的閱讀與觀光亮點，也可刺激台灣的建築文化。

目前，文化局已與偎研吾建築事務所取得連繫，期盼屆時能參與投標，圖書總館一旦爭取預算順利的話，可望明年7月間動工，112年底前完工。硬體空間包括兒童、青少年、樂齡閱讀空間，以及自造者空間、多媒體視聽區、多功能展演空間、各族群文化專區等，豐富多元。

江躍辰強調，圖書總館位於文化園區「你來廣場」，是由文復路、民權路、文苑路與海岸路所構成的街廓，以建築物揚起於轉角，增加活力元素，如同打開一本百科全書，通往區內每個富含知識的館藏空間

。

「這將是全國唯一依山瀕海的縣級圖書館，將成為花蓮文化新地標。」江躍辰說，開館後可量化的是，能增加100個專業工作機會，營運期間每年提高3萬人次到館使用，不可量化的預期效益是，能提升全縣13鄉鎮市圖書館服務服素質，同時提供遊客與鄉親更完善的公共閱讀空間，培育更多優秀在地子弟。

(中時 )