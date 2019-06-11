馬如龍癌逝，享壽80歲，遺孀沛小嵐和兒女們一大早到靈堂商討事情，接近中午左右，她穿著全身黑、戴黑色口罩，露出憔悴眼神及面容，對媒體說：「沒一天是睡到天亮。」她表示，遺照選好了，畫面是馬如龍去澳門領取華語電影傳媒大獎的模樣，小女兒雅雅表示，遺照是大家一起選出來的。

馬如龍四女兒黃詠淇經歷喪子之痛，如今又面對父親去世，她強忍身體不適，一早到靈堂與沛小嵐商討後事細節，她因壓力過大，連著幾天每天只睡2至3小時，被問到子女意見不合的事，她強調沒有不合，大家商討過程都很順利。

馬如龍四女兒和孫女。盧禕祺攝

馬如龍當年在《艋舺》演Geta老大，「太子幫」的阮經天、鳳小岳、黃鐙輝、蔡昌憲也到場致意，趙又廷則由經紀人代表。過去和馬如龍感情不錯的林美照也特地到場弔唁。

鳳小岳。盧禕祺攝

馬如龍當年在《艋舺》演Geta老大，「太子幫」的阮經天、黃鐙輝、蔡昌憲一早一起到場致意。鳳小岳單獨出現，他剛剛受訪表示，剛剛在靈堂前沒有講太多，有跟馬如龍家人交流一下，就是簡單做了上香，希望馬大哥走得好，「其實他走得蠻好，微笑的離開，感覺現在家人比較辛苦」。

與馬如龍有40年以上交情的林美照，稍早到靈堂致意，她在靈堂內待了1個多小時，受訪時哽咽說，「馬大哥像我親哥哥一樣，他們（馬如龍的小孩）都把我當姑姑看，我就是以家屬身份來，很心疼，但大家要打氣精神，路還是要走，希望一切圓滿」。

林美照。盧禕祺攝

她表示，看到馬如龍的遺照「依然俏皮」的模樣，現在她最擔心的是沛小嵐，「他們真的太恩愛，隨時都會閃瞎人家的眼睛，暱稱是『噁心得要死』」，透露曾聽過沛小嵐親密得稱呼馬如龍叫「肝肝」（指心肝寶貝意思），「哥哥突然走了，子女都很孝順，但我還是擔心，我有跟她他兒子說多照顧媽媽，讓媽媽多休息，畢竟這種痛是我們沒辦法體會的」。

(中時 )