樂桃航空（Peach Aviation）執行董事CEO井上慎一宣布，樂桃航空今日出版專書暢談LCC（低成本航空）事業成功祕訣，充滿趣味性的工作方式及活潑的文化，創造出截然不同的企業形象。樂桃航空創立至今，不斷挑戰新穎的經營策略、發掘員工的獨特性，憑藉著靈活的思考與圓融的手腕，大幅提高企業產值與效率。

專書當中不但分享其經營理念，更詳敘各種員工們之間的趣談，透過本書讀者將了解樂桃航空如何落實亞洲的「空中電車」概念，提供旅客便捷的空中服務等。鮮明的大阪形象，空服員親切的以大阪方言和旅客打招呼，瞬間拉近與旅客的距離。

創新的紙製自動報到櫃台，製作成本只有金屬櫃台的十分之一，使用起來卻更加便利。諸如此類員工們的小故事，期盼藉由此書的出版傳遞企業精神，讓大家對於樂桃航空有更深一層的認識。

Peach 2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前Peach擁有25架飛機，飛航版圖包括16條日本國內線，以及16條國際線，每日搭乘旅客超過1.3萬人次，每日約100個航班提供載客服務。樂桃航空2019年度將完成與香草航空的整併，並追加以成田機場作為轉運機場，持續擴大飛航版圖，為民眾提供更便利、快捷的空中交通網絡。

Peach 2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前Peach擁有25架飛機，飛航版圖包括16條日本國內線，以及16條國際線，每日搭乘旅客超過13,000人次，每日約100個航班提供載客服務，樂桃航空2019年度將完成與香草航空的整併，並追加以成田機場作為轉運機場，持續擴大飛航版圖，為民眾提供更便利、快捷的空中交通網絡。

(工商 )