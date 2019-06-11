新店區公所檢視辦公空間和服務，推動一連串大大小小的改造，包括哺乳室空間改造、新增指示牌等。（葉書宏翻攝）

新店區公所檢視辦公空間和服務，推動一連串大大小小的改造，包括哺乳室空間改造、新增指示牌等。（葉書宏翻攝）

新北市新店區的重要行政中心新店區公所因新店行政生活園區都市更新，自2016年5月起暫時搬遷至捷運七張站共構大樓5樓，為提供民眾更友善的空間和便利的服務，今年新店區公所檢視辦公空間和服務，推動一連串大大小小的改造，包括哺乳室空間改造、新增指示牌、官網新增學生志工申請專區等，使用過民眾都稱有感。

新店區長林煌源表示，市長侯友宜在就職宣誓時特別強調「簡政便民」的重要，新店區公所同仁們在集思廣益後推出一連串便民措施，希望讓民眾在使用公部門提供的空間或服務時更加便利、快速。

哺（集）乳室空間改造即考量到使用者的需求，一來將空間營造出溫馨童趣的氣氛，讓進入哺乳室的民眾感覺放鬆，二來更換硬體，例如專門儲存母乳的冰箱及換新尿布台，並且考量到同時帶2名幼童的爸媽在哺乳或換尿布時，另一名幼童可能會覺得無聊，所以特別提供性別平等主題的圖畫紙跟畫筆，讓小朋友可以做自己的事，爸媽也可以專心照料幼童。

除此之外，新店區公所辦公空間新增數個指示牌，讓辦公室出入樓梯的動線更明確；寒暑假期間，有許多在地的學生及家長會詢問是否有提供志工實習的機會，公所也將相關的資訊新增於官網上「學生志工」專區中，讓有需要的民眾在網路上就可以下載報名表，相當便利，歡迎民眾多加運用。

(中時 )