28歲小如從小圓潤曾胖到98公斤，步入職場後開始努力減肥，成功在半年內減掉15公斤，但媽媽發現女兒怎麼只有肚子消不下去，小如也從去年開始發現腹脹、肚子硬硬的，才走路半小時就腰酸背痛，媽媽覺得不放心，於是帶小如就醫檢查，發現輸卵管長了40公分的大水瘤，經腹腔鏡手術切除水瘤，並從水瘤取出多達1萬6千cc的水，術後體重瞬間少掉16公斤。

國泰醫院婦產科主治醫師陳俐瑾表示，水瘤在醫學上稱為「囊腫」。輸卵管水瘤、囊腫為胚胎期穆勒氏管的遺跡，約有3~7％的婦女會出現，大多沒有症狀，且會自行消失，只有少數會造成輸卵管、卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。一般囊腫多介於1~8公分，文獻上少有超過30公分者，而像小如這樣大到40公分都還沒有腹痛、便秘、水腎等任何症狀的臨床更是少見。

陳俐瑾指出，輸卵管囊腫如果比較小，不需要手術治療，可以密切觀察，如果生長速度比較快，就要考慮手術治療。手術治療可用腹腔鏡手術，藉由 2~4 個不到1公分的小傷口，將特殊設計的器械置入體內操作，並以直徑1公分的微小鏡頭伸入腹中，將影像傳輸至電視畫面，可放大病灶看得更清楚，由於傷口小、恢復快，住院天數可大幅縮短。

陳俐瑾提醒，臨床上遇到許多肉肉的女生以為自己只是胖或是宿便多，常常把腫瘤養到很大才來就診，停經後婦女因雌激素缺乏，脂肪比較容易堆積在腹部，但是尚未停經女性則容易將脂肪堆積於四肢，所以如果有腹圍異常腫大，或是合併腹痛、腰痠、解便不順等症狀，建議都要進一步檢查婦科腫瘤的可能性。

(中時 )