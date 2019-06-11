他PO了校園淹水的照片，興奮表示「水沒退的話就不想上課了」。照片一曝光卻遭到其他網友大吐槽。（圖/翻攝自PTT）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪雨、雷雨警報齊發，今早過後台南、高雄等南部縣市被列入淹水警戒區域。就有台南崑山科技大學學生在網路上分享淹水實況，最高水深可達小腿肚，笑稱是「崑山水樂園開幕」。不過，淹水照片一PO出後，卻也吸引許多學長級的網友吐槽，「你新生？這根本雨天日常」。

台南崑山科技大學學生11日中午在PTT發文，PO了校園淹水的照片，他說「淹超大的！淹到腳踝接近小腿，超扯的！讀崑山科技學店以來第一次遇到淹水」。看到外面這淹水的景象和雨勢，原PO還興奮表示，「不知道會不會停課，還有兩堂... 水沒退的話就不想上課了...」。

淹水照片一曝光後，許多網友卻見多不怪，還有許多學長級的網友紛紛來吐槽，「第一次遇到？你一年級喔」、「淹到膝蓋再來說」、「屏科、輔仁笑你」、「以前崑山都淹一層樓的」、「這只是積水而已，菜逼八沒看過真的淹水？」、「你新生逆，我當年都騎水上摩托車」、「賴清德的自豪治水又破功啦」、「台南不意外，DPP長期執政的縣市」。

(中時電子報)